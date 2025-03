Mbappé, une fake news dénoncée en direct !

La rédaction

Si Mbappé s'est imposé très jeune en équipe de France, certaines rumeurs affirmaient que Kylian Mbappé aurait pu porter le maillot du Cameroun. Junior Binyam, ex-membre de la Fédération camerounaise, a catégoriquement démenti l'information sur RMC. Selon lui, il est impossible que le crack français ait été proposé aux Lions Indomptables.

Avant d'être la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé (26 ans) a fait ses classes chez les jeunes avec des sélections dans les équipes -17 ans et -19 ans. L'ancien attaquant du PSG et de l'AS Monaco est appelé par Didier Deschamps pour jouer avec les Bleus en 2017 et s'est depuis imposé en équipe de France. Pourtant, une rumeur annonce que la trajectoire de Mbappé aurait pu être radicalement différente et s'écrire loin des Bleus.

Une fake news !

Dans L'After Foot, sur RMC, il a été évoqué que Kylian Mbappé aurait été mis en contact avec la Fédération camerounaise de football par l'intermédiaire de son père, Wilfrid Mbappé. Mais cette information semblerait être une fake news, c'est en tout cas ce qu'explique Junior Binyam, ex-membre de la Fédération camerounaise, qui affirme que ces rumeurs, qui lient Mbappé à la sélection camerounaise, ne sont que des légendes.

Mbappé au Cameroun : «ce n’est pas possible»

«Vous savez à quel âge Mbappé a eu sa première sélection (avec la France) ? À 17 ans. À quel moment il a été convoqué pour jouer avec le Cameroun ? La légende veut qu’on ait casté Mbappé pour des équipes de jeunes au Cameroun mais même les équipes de jeunes en France n’ont pas eu le temps de le voir arriver, il était déjà en équipe première. Il faut qu’on soit rationnel. Il n’est pas possible qu’il ait été proposé au Cameroun» explique notamment l'ex-membre de la Fédération camerounaise sur les ondes de RMC.