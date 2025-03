Mbappé à Londres, la rencontre «surréaliste» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est peu à peu devenu un ambassadeur du football mondial. Le capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid enchaîne désormais les répliques de cire en Europe. Après Paris et Berlin, c’est à Londres qu’un double de Mbappé est exposé : au Madame Tussauds. Une case de plus cochée par Kylian Mbappé.

Après Paris au Musée Grévin et le Madame Tussauds de Berlin, une copie de cire de Kylian Mbappé est désormais présente à Londres. Dans le très populaire et renommé musée de cire de la capitale anglaise, Mbappé sera bientôt aux côtés de grandes personnalités de tout paysage. Ces dernières heures, au moment de rencontrer son double, le capitaine de l’équipe de France n’a pas dissimulé son choc au premier coup d’œil.

«Je remercie encore et encore l’équipe pour son travail incroyable»

Ébahi, Kylian Mbappé n’est pas revenu du travail surréaliste effectuée par les artistes tant la ressemblance est frappante à ses yeux. « Wow, c’est incroyable ! C’est tellement exceptionnel d’avoir une statue à Madame Tussauds au Royaume-Uni. Les artistes qui l’ont réalisée sont tellement talentueux - les cheveux, la pose, c’est exactement moi, c’est surréaliste ! Je remercie encore et encore l’équipe pour son travail incroyable, et j’ai hâte de savoir ce que les fans vont en penser quand ils la verront en vrai. ».

«Voir la réaction de Mbappé en découvrant sa propre statue était incroyable»

Directeur général du Madame Tussauds de Londres, Steve Blackburn a apporté des informations supplémentaires sur la relation professionnelle entre les deux parties pendant cette collaboration. « Nous avons travaillé avec Mbappé pour capturer chaque détail de sa pose emblématique, son sourire, l’étincelle dans ses yeux. Kylian a également gentiment offert son maillot des matchs extérieurs de l’équipe de France, ses chaussures, ses protège-tibias et son brassard de capitaine et nous en sommes extrêmement reconnaissants. La statue ne pourrait pas être plus réaliste ! Voir la réaction de Mbappé en découvrant sa propre statue était incroyable, et nous avons hâte de voir les fans internationaux découvrir cette nouvelle statue ! ».