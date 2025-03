Danse avec les Stars : «Un vrai coup de coeur», Leboeuf a un rencard

Amadou Diawara

Lors du dernier prime de Danse avec les Stars, Frank Leboeuf s'est fait éliminer. Alors que son aventure avec Candice Pascal est terminée, le champion du monde 98 a fini en larmes. Interrogé, Frank Leboeuf s'est livré sur sa relation particulière avec son ancienne partenaire, qu'il compte revoir avec sa femme.

Champion du monde 98 avec l'équipe de France, Frank Leboeuf a participé à cette édition de Danse avec les Stars. Associé à Candice Pascal chaque semaine, l'ancien footballeur professionnel s'est fait éliminer lors du dernier prime.

«On a déjà prévu de se revoir»

Devenu très proche de Candice Pascal, Frank Leboeuf a fini en larmes après leur élimination de l'émission Danse avec les Stars. « Comment avez-vous vécu votre élimination de Danse avec les stars, ce vendredi 21 mars ? De toute façon, je ne m'imaginais pas gagner la compétition ! [Il rit.] (...) Après ma blessure, je suis ravi d'avoir pu danser avec Candice Pascal une dernière fois, d'avoir pu montrer notre amitié, cette belle relation entre deux potes qui ont envie de danser ensemble. La seule chose qui m'a arraché le cœur, c'est d'avoir vu Candice pleurer à l'annonce du verdict... En sortant, j'ai eu l'impression de la punir et ça m'a fait mal pour elle. Est-ce pour cela que vous avez pleuré lors de votre élimination ? Il y a beaucoup d'émotions dans Danse avec les stars. (...) Être heureux de réussir à accomplir quelque chose et me mettre à pleurer parce que je suis heureux, ça ne m'était jamais arrivé auparavant », a déclaré l'ancien international français lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.

«Il y a eu une belle alchimie entre nous»

Lors de la même interview, Frank Leboeuf s'est également prononcé sur sa complicité avec Candice Pascal, qu'il compte revoir malgré leur élimination dans l'émission Danse avec les Stars. « Comment s'est déroulée votre collaboration avec Candice Pascal ? Ça a été un vrai coup de cœur, nous avons eu une amitié très fusionnelle et on a déjà prévu de se revoir avec ma femme. C'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans ma vie en un mois et demi, je ne peux même pas l'expliquer. On a vécu de grands moments ensemble, des moments de souffrance aussi... Elle était là quand je me suis blessée, elle m'encourageait à chaque fois, il y a eu une belle alchimie entre nous », a-t-il avoué.