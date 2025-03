Neymar : Nouvelle affaire sexuelle révélée sur Instagram

Amadou Diawara

Sur son compte Instagram, une escorte girl a fait des révélations croustillantes sur Neymar. En effet, Nayara Macedo a annoncé qu'elle avait eu une relation sexuelle à trois avec Neymar et une autre personne. De surcroit, la jeune femme de 21 ans a fait savoir qu'elle était tombée enceinte à la suite de ce rapport.

Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG. En effet, le club de la capitale a vendu la star brésilienne à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€.

Nayara Macedo annonce un plan à trois avec Neymar

A la peine du côté d'Al Hilal, notamment à cause de gros pépins physiques, Neymar a été libéré par la direction saoudienne, et ce, alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2025. Pour poursuivre sa carrière, l'ailier gauche de 33 ans a fait son retour à Santos, son club formateur. Et visiblement, Neymar s'amuse bien au Brésil.

Un test de paternité pour Neymar ?

Sur son compte Instagram, Nayara Macedo a posté une vidéo où elle annonce avoir eu un plan à trois avec Neymar et une autre personne. De plus, l'escorte de 21 ans a révélé qu'elle était tombé enceinte à la suite de ce rapport sexuel, ayant dévoilé son test de grossesse positif. Pour savoir si Neymar est le père de son futur enfant, Nayara Macedo lui demande de réaliser un test ADN.