Kylian Mbappé à Londres, le projet monté en secret !

Après Paris et Berlin, Kylian Mbappé fait une entrée remarquée au musée Madame Tussauds de Londres avec une nouvelle statue de cire à son effigie, que le public pourra découvrir dès le 4 avril. Le capitaine des Bleus se dit honoré par cette réalisation, fruit d’une collaboration de plusieurs mois.

Alors qu’il n’est plus un simple joueur de football depuis longtemps, Kylian Mbappé a notamment eu le droit, comme les autres stars de son rang, à sa statue de cire au musée Grévin dès 2018. Quelques années plus tard, c’est au musée Madame Tussauds de Berlin que l’ancien attaquant du PSG a eu le droit à son double, et la liste va continuer de s’allonger.

« C’est surréaliste »

À partir du 4 avril prochain, Kylian Mbappé sera (presque) visible à Londres grâce à sa nouvelle statue de cire au prestigieux Madame Tussauds de Londres. Le capitaine des Bleus y apparaîtra avec son maillot des Bleus, en train de réaliser sa célébration, les bras croisés. Une fierté pour Mbappé : «C’est incroyable ! C’est tellement exceptionnel d’avoir une statue à Madame Tussauds au Royaume-Uni. Les artistes qui l’ont réalisée sont tellement talentueux, les cheveux, la pose, c’est exactement moi, c’est surréaliste. Je remercie encore et encore l’équipe pour son travail incroyable, et j’ai hâte de savoir ce que les fans vont en penser quand ils la verront en vrai ».

« Voir la réaction de Mbappé en découvrant sa propre statue était incroyable »

Pour parvenir à ce résultat impressionnant, Kylian Mbappé a contribué à la confection de sa statue. Un travail de plusieurs mois réalisé grâce à des images, vidéos et différentes prises de vues. « Nous avons travaillé avec Mbappé pour capturer chaque détail de sa pose emblématique, son sourire, l’étincelle dans ses yeux. Kylian a également gentiment offert son maillot des matchs extérieurs de l’équipe de France, ses chaussures, ses protège-tibias et son brassard de capitaine et nous en sommes extrêmement reconnaissants, confie Steve Blackburn, directeur général de Madame Tussauds Londres, rapporté par Le Parisien. La statue ne pourrait pas être plus réaliste ! Voir la réaction de Mbappé en découvrant sa propre statue était incroyable, et nous avons hâte de voir les fans internationaux découvrir cette nouvelle statue ! Kylian Mbappé est plus qu’un joueur de football, c’est une icône culturelle moderne au sommet de sa carrière, et nous sommes ravis que sa statue arrive en Angleterre, le berceau du football ».