OM : Le gros coup de pression signé De Zerbi

La rédaction

Après la défaite contre Reims (3-1), Roberto De Zerbi a frappé fort en annulant les jours de repos et en imposant aux joueurs de passer la nuit à la Commanderie. Une ambiance lourde régnait lors de la séance de décrassage en présence de Pablo Longoria, suivie par la projection du match Toulouse-Brest.

Après la défaite de l'OM 3-1 face à Reims ce samedi, Roberto De Zerbi a pris des mesures très fortes. La Provence avait déjà révélé qu'à l'arrivée des joueurs à Marseille, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas été libérés pour rentrer chez eux et ont passé la nuit à la Commanderie. En plus de cette sanction, les jours de repos qui étaient prévus ce dimanche et ce lundi ont été supprimés. De quoi faire comprendre aux joueurs de l'OM que la prestation de ce week-end était inacceptable.

Une ambiance lourde à l'OM

Cette journée de dimanche, initialement prévue pour se reposer, a été chargée pour les joueurs de l'OM. Si Pablo Longoria était présent aux côtés de Medhi Benatia lors de la séance de décrassage le matin, La Provence explique que, par la suite, l'effectif de l'OM a assisté à la projection du match Toulouse-Brest, en vue de leur prochain match face au TFC. L'ambiance était lourde dans le Sud puisque, si le coach de l'OM a laissé ses joueurs rentrer chez eux tard dans la soirée, il leur a bien fait comprendre qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur durant le sprint final.

L'OM en crise

L'OM, qui s'est fait voler sa place de dauphin du PSG par Monaco, devra absolument se relever face à Toulouse. Avec 4 défaites en 5 rencontres (dont 3 consécutives), l'OM est dans une période très compliquée et a perdu toute l'avance que le bon début de saison lui avait octroyée.