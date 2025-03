Ntamack rejoint Dupont, «c’est une catastrophe»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La 19e journée de Top 14 s’achève ce dimanche soir par un choc au sommet entre Bordeaux et Toulouse. Forfait pour plusieurs mois, Antoine Dupont ne sera pas le seul international français absent du côté toulousain puisque Romain Ntamack et le reste des joueurs vainqueurs du Tournoi des Six Nations la semaine dernière ont été laissés au repos, de quoi fortement agacer Denis Charvet.

Une semaine après le sacre du XV de France au Tournoi des Six Nations, c’est le retour du Top 14 ce week-end. La 19e journée du Championnat s’achève ce dimanche (21h05) avec la réception de Toulouse par Bordeaux Bègles, une rencontre que manquera évidemment Antoine Dupont, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit face à l’Irlande, mais également les autres internationaux du Stade Toulousain, laissés au repos. Ainsi, pas de Romain Ntamack, Thomas Ramos, Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Thibaud Flament, François Cros, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch ou encore Alexandre Roumat, laissés au repos malgré le choc du jour. Une décision loin de faire l’unanimité.

« Je suis Canal+, je hurle »

« C’est catastrophique. Moi, je suis Canal+, je hurle. Un dimanche soir, vous vous rendez compte, en prime time, sans rigoler… Sans faire offense aux Toulousains qui ont un effectif énorme, tu viens voir les stars, je suis désolé », a déploré Denis Charvet au micro de RMC.

« Tu ne peux tirer aucune conclusion de cette rencontre »

« Ça décrédibilise le championnat. T’as une programmation, tu sors du Tournoi, qu’est-ce que tu vas faire un Bordeaux Bègles – Toulouse, sachant qu’ils étaient finalistes la saison dernière, tu ne vas pas mettre ce match juste après le Tournoi des VI Nations ! C’est une catastrophe par rapport à la programmation, poursuit le consultant de RMC. Tu ne peux tirer aucune conclusion de cette rencontre. (…) La seule incidence c’est que Bordeaux perde contre l’équipe 2 du Stade Toulousain. C’est possible, mais c’est dramatique pour le championnat. C’est curieux, personne ne dit rien. »