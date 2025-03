Antoine Dupont avec Iris Mittenaere, la folle comparaison avec le couple de Cyril Hanouna !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Blessé, Antoine Dupont fait actuellement parler de lui pour sa vie amoureuse. En effet, ce mercredi, Paris Match a publié des photos confirmant son histoire d’amour avec l’ancienne Miss France, iris Mittenaere. Dans le même numéro, l’hebdomadaire français a également révélé le couple formé par Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. De quoi donner lieu à des comparaisons improbables.

Dans le dernier numéro de Paris Match, les histoires d’amour étaient au coeur des discussions. On a notamment eu le droit à la confirmation à propos d’Antoine Dupont, star du XV de France et du Stade Toulousain, et Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Des photos ont ainsi été publiées, ne laissant désormais plus de place au doute. Mais ce n’est pas le seul couple qui a été exposé par l’hebdomadaire français. En effet, le couple formé par Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, a également été révélé au grand jour.

« Ça m’a fait presque un plaisir indirect »

Au micro de Sud Radio, Philippe Bilger a tout d’abord réagi à l’histoire d’amour entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere. L’essayiste français a alors lâché : « Je m’intéresse énormément aux magazines people, à la vie des vedettes. Mais vraiment, ça n’est pas d’aujourd’hui. Et j’ai vu avec plaisir dans le dernier Paris Match qu’Antoine Dupont avait apparemment commencé une liaison avec Iris Mittenaere, qui est une ancienne Miss France, et j’ai éprouvé un grand plaisir parce que j’aime énormément Antoine Dupont. Ça m’a fait presque un plaisir indirect de savoir qu’il était avec cette femme très belle et qu’en réalité je n’étais pas agacé par la présentation un peu ostensible de ce couple, mais je l’aime bien ».

« J’imagine qu’Antoine Dupont, ça me parait moins précaire que pour Cyril Hanouna »

C’est ensuite le couple de Cyril Hanouna qui a été évoqué par Philippe Bilger, qui a par la même occasion fait une comparaison avec celui d’Antoine Dupont. « Alors, pour Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, je ne suis pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Même si après tout on a le droit de vivre l’amour qu’on souhaite. Cyril Hanouna j’ai l’impression que ce n’est pas un couple qui est destiné à perpétuité, j’allais dire pour l’éternité. J’imagine qu’Antoine Dupont, ça me parait moins précaire que pour Cyril Hanouna. Mais je souhaite aux deux couples le plus grand bonheur possible », a-t-il alors lâché.