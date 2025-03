Kylian Mbappé au PSG, la question malhonnête !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG a vu partir son meilleur joueur : Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat, le Français n’a pas souhaité prolonger et c’est donc libre qu'il a rejoint le Real Madrid. Pour le club de la capitale, ça a été une grosse perte sur le moment, mais voilà qu’aujourd’hui, on en vient à se demander si le PSG ne serait pas meilleur sans Mbappé. Une question qui serait cependant malhonnête.

Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons avec le club de la capitale. L’histoire s’est donc terminée l’été dernier après des mois très tendus entre les deux parties. A Paris, on était remonté à cause de la décision de Mbappé de partir librement au Real Madrid. Ça a ainsi été un coup dur économique mais aussi sportif pour le PSG, qui voyait là partir son meilleur joueur qui lui garantissait au moins 40 buts par saison.

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

Avec ce départ de Kylian Mbappé, on en est venu à craindre pour le niveau du PSG cette saison. Mais voilà qu’aujourd’hui, ces craintes ont totalement disparu. En effet, Luis Enrique a réussi à bâtir un collectif solide et même sans Mbappé, le club de la capitale fait aujourd’hui peur à l’Europe entière. De quoi d’ailleurs faire dire à certains qu’en l’absence du désormais joueur du Real Madrid, le PSG serait plus fort.

« De quel Mbappé on parle ? »

Le PSG est-il réellement plus fort sans Kylian Mbappé ? La question a été posée à l’agente, Jennifer Mendelewitsch. Et sur RMC, elle a tenu à relativiser quelque peu cela, expliquant : « Le PSG est-il plus fort sans Mbappé ? Je trouve que la question est un peu biaisée parce qu’il faut savoir de quel Mbappé on parle. C’est un peu facile de dire que le PSG est mieux sans Mbappé. De quel Mbappé on parle ? De celui qui était déjà plus réellement dans le projet pendant pratiquement une saison, d’un joueur qu’on a écarté, avec qui on a connu une rupture ? Je ne comprends pas l’intérêt de la question. On aurait pu aussi pu bâtir une équipe compétitive avec Mbappé. C’est un peu facile parce que l’équipe fonctionne, mais de dire que c’est parce qu’il est plus là qu’on marche bien… La même équipe avec Mbappé, Paris aurait pu être plus fort ? C’est ce que je pense. (…) Je trouve que dire que c’est parce que Mbappé est parti que ça fonctionne bien, je trouve que c’est un peu malhonnête ».