L’OM chasse un attaquant, la grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En fin de contrat au LOSC le 30 juin prochain, Jonathan David ne semble toujours pas savoir de quoi son avenir sera fait. Annoncé un temps au PSG, mais aussi à l’OM, le buteur canadien a profité de la trêve internationale afin d’évoquer la suite des opérations le concernant au micro de CBS Sports. Le suspense est à son comble.

Entre Jonathan David et le LOSC, le partenariat de cinq ans arrivera à expiration le 30 juin 2025. A l’instant T, rien ne laisse entendre qu’une prolongation de son contrat est un sujet discuté entre les parties concernées ou même en bonne voie. Les spéculations autour de son avenir vont bon train et les identités de clubs intéressés sont multiples à l’instar de l’Olympique de Marseille.

«David a été approché par l’OM»

A l’automne 2024, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo profitait de sa présence lors de l’émission de l’After Foot afin de révéler une prise de contact effectuée par l’OM quelques semaines plus tôt seulement. « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent ». Et maintenant ? L’Olympique de Marseille a recruté Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais cet hiver contre un chèque de 19M€, hors bonus.

«Je ne sais pas si je reste ou si je pars»

Concernant la situation de Jonathan David, il faudra patienter encore un peu afin de savoir de quoi son avenir sera fait au vu des propos tenus par l’avant-centre canadien du LOSC pour CBS Sports pendant la trêve internationale. « Je ne sais pas si je reste ou si je pars, mais si je pars, je dois me surpasser pour jouer au plus haut niveau. Après cela, il est évident que lorsque vous jouez dans un grand club, votre position n'est jamais garantie et vous devez vous battre. Je ne suis jamais assuré, où que j'aille, d'être titulaire ou de jouer tous les matches. Je dois être performant et je suis prêt à me battre. Je sais que c'est une année importante, que c'est une grande décision, alors je prendrai une décision sage ».