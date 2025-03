15M€ : Le transfert que le PSG n’attendait plus…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele semble être parvenu à se relancer sportivement parlant après un véritable passage à vide sportif du côté du PSG. Prêté par le club parisien jusqu'à la fin de la saison, le défenseur est reconnaissant de la confiance que l'équipe allemande a placé en lui. Et maintenant ?

Nordi Mukiele n'a jamais vraiment plu à Luis Enrique. Contrairement à Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani qui ont tous bénéficié d'un certain temps de jeu sous ses ordres au PSG, le défenseur latéral français n'a pour sa part pas grand chose à se mettre sous la dent. Résultat, Mukiele s'en est allé au Bayer Leverkusen l'été dernier, champion d'Allemagne en titre, sous la forme d'un prêt sans option d'achat.

«Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont donné ici»

Sous la houlette de Xabi Alonso, Nordi Mukiele est régulièrement utilisé. Au point où il ne ferme pas du tout la porte à une collaboration plus longue que celle programmée jusqu'au terme de la saison entre le Bayer Leverkusen et le PSG. « Nous verrons ce qui se passe, mais je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont donné ici. J'espère que ça continuera comme ça ».

«Je n'y pense pas et je n'ai pas encore eu de discussions»

Cependant, Nordi Mukiele a clairement fait savoir en interview à Sport BILD qu'il ne torturait absolument pas l'esprit au sujet de la suite de sa carrière pour le moment. Et ce que ce soit au Bayer Leverkusen... ou ailleurs. « Pour être honnête, je n'y pense pas et je n'ai pas encore eu de discussions ». Une opération à 15M€ serait d'ailleurs possible...