Squeezie - PSG : Le rapprochement surprise !

Premier évènement pour la Kings League France ce lundi soir. Les présidents des huit équipes se sont réunis dans le 14ème arrondissement de Paris pour constituer leur groupe. Dirigeant de Générations 7, Michou s'est entouré d'un scout pour constituer la meilleure équipe. Bien de l'armada constituée par son concurrent Squeezie.

Qui remportera la première édition de la Kings League France ? Huit équipes s’affronteront dans les prochaines semaines pour remporter ce trophée, créé par Gérard Piqué après la fin de sa carrière. Chacune a une personnalité à sa tête. Par exemple, la Génération 7 sera dirigée par Michou, un youtubeur à succès. Pour l’aider dans cette aventure, il s’est attaché les services d’un connaisseur.

Michou annonce la couleur

« Je me suis staffé et entouré, parce que moi je kiffe le foot mais je n’estime pas avoir le niveau pour dire qu’un joueur a assez de potentiel ou qu’il faut utiliser un autre de telle manière. Donc je me suis entouré de Pierrick, un scout pro qui a l’habitude de dénicher des pépites. Je lui fais pas mal confiance, je mets un peu mon grain de sel aussi. Et on avance comme ça » a lâché Michou à RMC Sport. Autre président d’équipe, Squeezie a mis le paquet, s’entourant d’un véritable bataillon.

« C’est le Qatar en face »

« Quand j’arrive avec ma voiture dans le parking aujourd’hui, je vois Squeezie marcher la tête baissée avec douze personnes derrière lui. Je n’abuse pas hein. Allez, je pense vraiment qu’ils étaient sept derrière lui, que des mecs en tenue d’avocat, pochette à la main, petit sac, distingués, costards. Je me suis dit: 'Mais wesh, Squeezie il a envoyé'. C’est le Real Madrid. C’est le Paris Saint-Germain là, c’est le Qatar en face. Moi, mon staff, pour l’instant on est plus mignons. Mais en vrai, on est quand même trois-quatre. Ça fait pas mal de gens qui bossent dessus. Et après, j’ai de la chance d’avoir beaucoup de potes qui m’aident à droite à gauche » a confié Michou.