35M€ : Un gros transfert attendu à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM contre une offre avoisinant les 35M€ l’été prochain. Eric Di Meco s’est confié sur ce feuilleton, et l’ancien défenseur marseillais réclame déjà un nouveau renfort de poids si l’OM venait à accepter une vente de Balerdi en fin de saison.

Leonardo Balerdi (26 ans) et l’OM, c’est bientôt la fin ? Le défenseur central argentin figure sur les tablettes de l’AS Roma qui envisagerait de mettre le paquet pour le recruter lors du prochain mercato estival. Et selon les dernières tendances, l’OM serait de son côté prêt à envisager une vente du défenseur central argentin contre une somme avoisinant les 35M€. Un dossier qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre et réagir les observateurs.

Di Meco s’interroge sur le départ de Balerdi

Interrogé dans le Moscato Show sur RMC Sport, Eric Di Meco s’est montré sceptique sur un départ de Balerdi à l’OM : « Quand tu le vends, qui tu fais venir derrière ? Je ne suis pas un grand, grand fan de Balerdi, sauf que quand tu me dis de choisir dans la défense centrale du moment entre lui, Kondogbia, Cornelius et Luiz Felipe qu’on a jamais vu… Si tu m’expliques que les autres restent et lui s’en va et que tu ne sais pas qui va venir à sa place… C’est bien beau quand tu touches 35 millions, mais derrière si tu veux un grand défenseur central, ça coûte quatre sous aussi et il ne faut pas se tromper », indique l’ancien défenseur emblématique de l’OM.

« S’ils font venir un grand défenseur central… »

« Il faut faire attention quand tu as une proposition à 30 ou à 35 : qui tu récupères ? Si tu récupères un mercenaire qui vient juste pour le chèque, j’ai peur qu’on soit déçu. Si c’est 45 millions et que derrière ils font venir un grand défenseur central, là je ne verrai pas ça d’un mauvais œil. Cette année, les dirigeants ont montré qu’ils avaient de l’imagination et de bons réseaux. Donc avec 45 millions tu dois pouvoir bien travailler, mais attention », lâche Di Meco. Le message est passé pour la direction de l’OM.