Adil Rami, l’annonce qui va casser internet ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du Wolf Pack FC, soit une des huit équipes participant à la Kings League France, Adil Rami a avoué avoir particulièrement sollicité par des grands noms de la scène française afin de prendre part à la compétition de Gérard Piqué. En outre, Rami a annoncé préparer des lives avec Mohamed Henni ou encore Redouane Bougheraba qui promettent d’être « explosifs ».

Du 6 avril au 7 mai prochain, les huit équipes de la Kings League France s’affronteront. Dans le cadre de cet évènement, divers présidents ont pris les rênes des effectifs créés lundi soir pendant la draft. Adil Rami était présent, en sa qualité de président du Wolf Pack FC qui collaborera avec l’OM pendant la compétition comme le club phocéen l’a annoncé par le biais d’un communiqué publié lundi soir.

«Je ne peux pas donner de noms»

En marge de l’évènement au Dojo de Paris, Adil Rami s’est arrêté au micro de RMC Sport afin d’évoquer les appels reçus de diverses personnalités sportives et médiatiques. « Il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté, des préparateurs physiques aussi. Il y a eu de tout je crois et c’est assez impressionnant. J’ai même eu beaucoup d’acteurs, d’humoristes, qui se sont proposés. Je ne peux pas donner de noms (sourire) ». Mais ce n’est pas tout.

«Il y en a qui se sont proposés pour me suivre et me rejoindre sur les lives, et là ça risque d’être explosif»

Pendant cette prise de parole pour RMC en honneur de la Kings League, l’ancien joueur de l’OM qui est de plus en plus présent dans le monde du streaming avec les lives qu’il fait sur Twitch a annoncé de belles surprises avec Mohamed Henni, Redouane Bougheraba… et bien d’autres. « Je ne peux pas donner de noms (sourire). Mais il y en a d’autres aussi qui se sont proposés pour me suivre et me rejoindre sur les lives, et là ça risque d’être explosif. Bien évidemment, vous connaissez, Mohamed Henni, c’est une valeur sûre sur les lives, on ne va pas se mentir. Je pense aussi à Redouane Bougheraba, j’espère qu’il sera là, et plein d’autres. J’ai envie vraiment de ramener toutes mes connaissances dans mes lives ».