Daniel Riolo : Surprise, sa femme choisit Jean-Michel Maire !

En plus du football, Daniel Riolo a beaucoup d'autres passions à l'image du tennis ou bien du poker. Des passions qu'il partage d'ailleurs avec sa compagne Géraldine Maillet. Et cette dernière va même participer à un tournoi pour lequel elle fera équipe non avec Daniel Riolo, mais avec Jean-Michel Maire, son collègue sur TPMP.

Daniel Riolo n'a jamais caché qu'en plus du football, il nourrissait une vraie passion pour le poker et participe d'ailleurs à de nombreux tournois. Une passion qu'il partage même avec sa compagne Géraldine Maillet. Mais cette dernière a prévu un tournoi sans lui.

Géraldine Maillet et Jean-Michel Maire ensembles à un tournoi de poker

Invitée de La tribu de Baba, présentée par Pascale de La Tour du Pin, Géraldine Maillet a confirmé qu'elle participerait à un tournoi de poker avec Jean-Michel Maire. « On va faire la finale du championnat de France de poker à Aix-en-Provence », confie-t-elle avant de révéler qu'il y aurait « un plateau très relevé avec des professionnels et des joueurs récréatifs comme Jean-Mi et moi ».

«On va faire la finale du championnat de France de poker à Aix-en-Provence»

De son côté, Jean-Michel Maire s'est également prononcé sur ce tournoi de poker qui l'attend avec Géraldine Maillet. « Il faut savoir jouer quand même », a confié le chroniqueur de TPMP. Cela explique la raison pour laquelle ils n'embarquent pas leurs autres collègues de l'émission.