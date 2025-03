Barcola : Alerte rouge, le PSG a un problème !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Alors qu'il termine sa deuxième saison à Paris, l'international français pourrait aller voir ailleurs cet été. Selon la presse allemande, le Bayern serait emballé par l'idée de recruter Bradley Barcola. D'ailleurs, le club bavarois se serait déplacé au Parc des Princes pour observer le numéro 29 de Luis Enrique il y a dix jours.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 45M€ pour s'attacher les services du crack de 22 ans lors de l'été 2023.

Le Bayern en pince pour Bradley

Sur le point d'achever sa deuxième saison avec le PSG, Bradley Barcola pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Selon les informations de BILD, le Bayern souhaiterait boucler la signature de l'international français lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, l'écurie bavaroise serait déjà passée à l'action sur ce dossier.

Kompany et Freund se sont rendus au Parc des Princes

D'après les indiscrétions de BILD, le Bayern voudrait renforcer son attaque lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et le profil de Bradley Barcola serait l'un des intéressants à ses yeux. D'ailleurs, Vincent Kompany et Christoph Freund - le coach et le directeur sportif bavarois - ont été aperçus au Parc des Princes il y a dix jours. Interrogé par le média allemand, le Bayern a toutefois refusé de dévoiler la raison de sa visite. Reste à savoir si c'était pour observer Bradley Barcola.