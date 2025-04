PSG : Verratti «amoureux», la confidence de Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé en 2012 au PSG dans l'anonymat le plus total, Marco Verratti a su devenir l'un chouchous du Parc des Princes. Une très belle histoire qui aura duré 11 ans. Pas dans les plans de Luis Enrique, l'Italien a donc été vendu en 2023. Verratti a ainsi dû quitter un club dont il était très amoureux selon les dires de Laure Boulleau.

Désormais au Qatar, Marco Verratti aura passé 11 ans de sa vie sous le maillot du PSG. De 2012 à 2023, l'Italien a laissé son empreinte dans l'histoire du club de la capitale. A Paris, Verratti se sentait comme chez lui, mais il a finalement dû faire ses valises. Cela n'a semble-t-il pas entaché son attachement au PSG, lui qu'on revoit régulièrement au Parc des Princes.

« Un vrai amoureux du club »

Pour PSG Originals, Laure Boulleau a d'ailleurs évoqué l'amour de Marco Verratti pour le PSG. L'ancienne Parisien a ainsi confié : « Un joueur qui incarnerait les valeurs du club ? J’aimais beaucoup Verratti. Il est parti maintenant. Oui, on peut dire plein de choses sur Marco Verratti, mais c’était un vrai amoureux du club. J’ai trouvé que c’était un joueur d’exception ».

« Ici j'ai tout eu »

A Paris, Marco Verratti était comme chez lui. A ce propos, l'Italien avait notamment expliqué : « J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs ».