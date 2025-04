PSG : La révélation amoureuse un soir de Saint-Valentin !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne journaliste du groupe Canal+, Ophélie Meunier est aujourd'hui sur M6. A côté de cela, elle est une grande fan de football et du PSG. Alors qu'on peut la voir régulièrement dans les tribunes du Parc des Princes, elle a dévoilé comment sa passion pour le ballon rond et le club de la capitale est née. Et pour Ophélie Meunier, tout a commencé un soir de Saint-Valentin.

Au Parc des Princes, le spectacle se passe sur la pelouse, mais aussi dans les tribunes. En effet, à chaque match du PSG, de nombreuses personnalités françaises et internationales font le déplacement. On a ainsi pu voir de grands noms comme Rihanna ou Beyonce au Parc des Princes, mais parmi ceux et celles qu'on voit le plus souvent, il y a Ophélie Meunier, journaliste pour le groupe M6.

« C’est une histoire d’un 14 février »

Invitée de Laure Boulleau pour PSG Originals, Ophélie Meunier a dévoilé comment elle est devenue amoureuse du PSG. La journaliste a alors raconté : « Comment est venue ma passion pour le football ? L’histoire est assez amusante. C’est une histoire d’un 14 février, de Saint-Valentin. C’était un PSG-ASSE. Ça date. Mon amoureux de l’époque me dit : « J’ai des places pour aller voir le match, mais c’est le 14 février ». Je sentais qu’il ne voulait pas m’imposer ça, mais en même temps il en a envie. Je dis : « Non, super, je n’ai jamais vu de match au Parc. Avec plaisir, j’adore l’idée ». Donc on vient voir ce match et vraiment, pour moi, c’est la révélation. Je me dis mais comment j’ai pu passer à côté de ça. C’est deux mondes de voir un match à la télé et dans un stade. Là, je m’en aperçois, je le vis physiquement ».

« J'ai vraiment développé un amour pour le PSG depuis 7-8 ans »

« J’ai adoré l’ambiance, j’ai eu des frissons, j’avais envie de crier. Et puis le goût est venu après de manière progressive. J’ai commencé à essayer de plus comprendre. Je partais de zéro, je connaissais les règles de base, mais les subtilités, je maitrisais moins. Et ensuite, j’ai commencé, il y a 7-8 ans de ça, à venir plus régulièrement au Parc, c’est-à-dire une à deux fois par mois à venir voir les matchs ici. Et j’ai vraiment développé un amour pour le PSG depuis 7-8 ans », a poursuivi Ophélie Meunier.