Zidane prend son téléphone, c’est la panique !

Au Real Madrid, Zinedine Zidane est une légende vivante pour ses prouesses en tant que joueur et entraîneur. Le champion du monde 98 est derrière le transfert de Raphaël Varane pendant le mercato estival de 2011, cinq ans avant sa nomination au poste de coach et quand il n’était que le conseiller du président Florentino Pérez. Zidane a tellement choqué Varane lors d’un appel téléphonique pour son transfert du RC Lens que ce dernier a raccroché.

A l’été 2011, année de l’obtention de son baccalauréat ES et de son unique saison professionnelle au sein de son club formateur du RC Lens, Raphaël Varane a signé au Real Madrid après un appel téléphonique avec Zinedine Zidane qui ne s’est pas déroulé comme beaucoup pourraient le penser. Varane n’a pas répondu à son idole de jeunesse avec entrain et admiration. Fatigué, celui qui est devenu joueur du Real Madrid puis champion du monde tricolore a commencé par ne pas le « calculer » comme révélé par le principal intéressé sur le plateau de The Bridge.

«Au début, je ne calcule pas trop»

Autour d’Aurélien Tchouaméni, de Lassana Diarra et de l’artiste Naza, Raphaël Varane a raconté les premiers contacts avec Zinedine Zidane, conseiller du président Florentino Pérez à l’époque, et dons de la première pierre posée pour son transfert au Real Madrid. « Une idole de jeunesse ? Non, je n’ai pas eu une idole. Après, ma génération… Zizou c’est Zizou. Le transfert au Real ? C’est lui qui m’appelle. C’était une période où c’était mouvementé dans ma vie. J’étais super jeune, je passais le bac et en même temps il y avait un transfert qui se profilait. J’avais beaucoup de sollicitations, des agents qui m’appelaient, des clubs… C’est difficile d’être focus sur un truc. Quand il m’appelle, c’était le soir, j’étais fatigué et il y avait eu l’entraînement etc. Donc au début, je ne calcule pas trop parce que je recevais beaucoup de sollicitations ».

«J’étais sous le choc en fait»

Raphaël Varane a poursuivi son récit en affirmant avoir d’un coup reconnu la voix de Zinedine Zidane, mais en lui demandant de reporter ultérieurement cette discussion en raison de sa fatigue. Sous le choc, Varane a tout de même frimé auprès de son frère d’avoir « raccroché au nez » de la légende du football français et son idole par la même occasion. « Au bout d’un moment, je reconnais sa voix. J’ai un blanc, j’ai reconnu son accent. Et quand je me pose je me dis : « attends, là je ne calcule pas Zizou ? J’suis un fou ». Je suis un peu pris de panique et je lui dis : « On peut se rappeler plus tard, je suis occupé ». Il m’a dit « ok pas de soucis, on se rappelle plus tard ». Après on s’est parlé et vu. Mais j’étais sous le choc en fait. J’suis allé voir mon frère, je lui ai dit : « Non, tu ne vas pas me croire, j’ai raccroché au nez de Zizou » (Rires) ».