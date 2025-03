Incroyable, un joueur de l’OM l’a «ouvert jusqu’à l’os» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM entre 1989 et 1992, Carlos Mozer est notamment connu pour sa réputation de joueur très dur avec ses adversaires. A Marseille, Eric Di Meco a d’ailleurs pu voir cela de plus près. Et l’ancien Olympien a raconté ses souvenirs de son ancien coéquipier brésilien et des moments où ça avait alors été très loin.

A l’occasion d’un entretien accordé à Var Matin, Eric Di Meco a raconté ses souvenirs de footballeur, notamment lors de ses années à l’OM. Il a notamment été question de Carlos Mozer, son ancien coéquipier au sein du club phocéen. Et visiblement, la réputation du Brésilien était plus que justifiée.

« On ne pouvait même pas regarder tellement c’était moche »

« Le joueur le plus méchant ? Carlos Mozer. Je l’ai vu ouvrir des mecs… Je me souviens d’un à Montpellier, un autre à Brest, mais ouverts jusqu’à l’os, on ne pouvait même pas regarder tellement c’était moche… Faut dire qu’à l’époque, on avait des crampons coniques en fer énormes et les arbitres ne protégeaient pas les attaquants comme aujourd’hui », a d’abord confié Eric Di Meco.

« Même à l’entraînement, il te faisait mal »

L’ancien de l’OM a ensuite conclu : « Mais même à l’entraînement, il te faisait mal, il était sec, les os saillants, durs comme de la pierre. Thuram aussi était dur comme ça ».