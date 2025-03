L’OM menacé, la surprise qui peut dégoûter De Zerbi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille doit impérativement renouer avec la victoire pour conserver sa position de dauphin du PSG en Ligue 1. Ce samedi (17 h) face à Reims, qui n’a pas gagné depuis novembre, les Phocéens partent favoris sur la pelouse du Vélodrome, mais l'entraîneur rémois Samba Diawara croit en l'exploit.

La trêve internationale étant terminée, la Ligue 1 redémarre et l’OM n’aura pas le droit à l’erreur. Après les défaites contre Lens (0-1) et le PSG (3-1), la bande à Roberto De Zerbi doit retrouver le chemin de la victoire pour espérer conserver la place de dauphin, alors l’AS Monaco et l’OGC Nice suivant de près derrière, avec deux points de retard. A priori, les Marseillais ont de quoi repartir sur de bonnes bases en recevant Reims, le 15e de Ligue 1 qui n'a plus gagné depuis novembre et un match au Havre (3-1).

« On va souffrir, mais on ne se présentera pas en victimes »

Mais dans les rangs rémois, on croit en l’exploit. « On est capables de se relancer contre l'OM, on est capables de battre l'OM ! C'est une équipe dominante, qui aime avoir le ballon, attaque en nombre et veut le récupérer très vite quand il ne l'a pas. Alors on va souffrir, mais on ne se présentera pas en victimes », prévient Samba Diawara, l'entraîneur de Reims, qui cherche à mettre fin à la série de quinze matches sans succès en L1 (neuf revers, six nuls).

« Notre salut passera par un coup contre un adversaire meilleur que nous sur le papier »

« On va s'appuyer sur une certaine solidité, mais on devra aussi savoir ne pas trop subir et mettre le nez à la fenêtre dès que ce sera possible. Je suis persuadé que notre salut passera par un coup contre un adversaire meilleur que nous sur le papier », poursuit-il. Roberto De Zerbi est prévenu avant ce match de la 27e journée de Ligue 1 prévu ce samedi (17h).