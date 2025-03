PSG : Riolo annonce un gros départ en direct ?

La rédaction

L'avenir de Luis Campos au PSG semble de plus en plus incertain. Libre à la fin de la saison, le Portugais pourrait bien quitter la capitale, et les rumeurs ne se sont pas affaiblies ce week-end. Le directeur sportif du PSG n’était pas présent face à l'ASSE ce samedi, et d'après les informations de L'Équipe et Le Parisien, cette absence serait liée à son avenir.

«Il y a un problème avec le PSG»

Daniel Riolo a réagi au sujet de Luis Campos au PSG dans L'After Foot :

«On le dit depuis plusieurs semaines qu’il y a un problème avec le PSG qui ne veut pas le prolonger (…) Ce sera un autre débat de savoir si c’est une bonne chose ou non, qui va venir à sa place, comment juger son travail ou pas.»

«Je souhaite prolonger son contrat»

Du côté de la direction du PSG, le discours est toujours le même : on veut garder Luis Campos. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, s'était confié à Canal+ :

«Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n'ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur.»