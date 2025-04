Olivier Giroud : C'est validé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani durant la première partie de saison, Luis Enrique a opté pour d'autres solutions pour le poste de numéro 9 au PSG. Et actuellement, le pari de l'Espagnol avec Ousmane Dembélé est une véritable réussite. Le Français n'en finit plus de marquer des buts. Connaissant très bien ce poste, Olivier Giroud n'a pu que valider ce repositionnement de Dembélé.

Avec sa vitesse et ses facultés techniques, c'est sur un côté qu'Ousmane Dembélé faisait initialement des dégâts. Difficile en plus de le voir comme numéro 9 connaissant sa maladresse devant les buts. Malgré cela, Luis Enrique n'a pas hésité à le mettre à ce poste au PSG et c'est une véritable réussite. En effet, depuis le début de l'année 2025, Dembélé fait un carton, empilant les buts. Avec 32 réalisations au compteur, le Parisien réalise une saison XXL.

« Il le mérite et a travaillé pour ça »

Et si Ousmane Dembélé était donc un avant-centre ? Olivier Giroud a évoqué ce sujet dans des propos accordés au Figaro. Parlant de son compatriote du PSG, l'actuel attaquant du Los Angeles FC a lâché : « Quand j'ai vu que Luis Enrique le plaçait au poste de numéro 9, je me suis dit qu'il allait mettre plein de buts de la tête, c'est sa grande qualité. (Rire.) Plus sérieusement, quand "Ous" est mis dans cette position, et connaissant ses qualités, je me suis dit qu'il allait avoir plus de liberté et qu'il pourrait se déplacer sur tout le front de l'attaque, et surtout ne plus rester sur tel ou tel côté comme depuis le début de sa carrière. Je suis content pour lui, il le mérite et a travaillé pour ça. Ces derniers mois, il est plus décisif dans les diffé rentes zones qu'un numéro 9 doit maitriser. Le fait qu'il soit axial lui permet tout ça ».

« Il s'est simplement bien adapté à son nouveau rôle »

« Très honnêtement, je ne suis pas surpris car je connais ses qualités. Il s'est simplement bien adapté à son nouveau rôle en ajoutant d'autres cordes à son arc comme les déplacements dans la surface, à la réception des centres au bon endroit et dans le bon timing. Cette attitude lui permet de mettre plus de buts en première intention, en une touche de balle. C'est ce qui définit aussi les 9, avoir la faculté d'être au bon endroit, au bon moment, en anticipant les décalages créés par ses partenaires et leurs bons services. Un numéro 9 de formation est tributaire de ses passeurs, et à Paris il est très bien entouré », a enchainé Olivier Giroud concernant Ousmane Dembélé.