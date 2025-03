Zinedine Zidane : Le rendez-vous à Marseille pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus pour rejoindre le Real Madrid, club où il a terminé sa carrière. Mais voilà que le transfert du Français vers la Casa Blanca aurait pu intervenir un an auparavant. Marc Roger, agent, avait été à l’origine d’un rendez-vous avec le Real Madrid pour Zidane qui se passait d’ailleurs du côté de Marseille.

Que ce soit en tant que joueur ou comme entraîneur, l’histoire de Zinedine Zidane restera à jamais liée avec le Real Madrid. Quand il était encore en activité, le milieu offensif a évolué pour les Merengue de 2001 à 2006. Mais voilà que Zizou aurait pu arriver de la Juventus un avant auparavant. C’est ce qu’a révélé l’agent Marc Roger, à l’origine de ce transfert au Real Madrid qui aurait pu se produire en 2000.

« Il était surpris, il ne me croyait pas »

C’est pour RMC que Marc Roger a raconté ce transfert avorté de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2000. « C’est moi qui ai appris à Zidane qu’il y avait un rendez-vous pour lui le lendemain avec le Real Madrid. Il ne le savait pas. Comment c’est possible ? Son agent ne lui avait pas dit et c’est moi qui organisait le rendez-vous. Je l’ai dit à Zidane, qui au début était surpris, il ne me croyait pas. Alain Migliaccio lui a dit : « J’attendais avant de t’en parler, je pensais que peut-être ce n’était pas sérieux, c’est le Real Madrid, c’est compliqué… ». Il ne voulait surtout pas qu’il quitte la Juve », a-t-il expliqué.

« Il y a le rendez-vous à Marseille, mais ça ne se fait pas »

Un rendez-vous qui devait avoir lieu à Marseille, mais qui ne s’est finalement jamais tenu. « Là, on est en 2000, il y a le rendez-vous à Marseille, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas car Alain Migliaccio ne force pas le transfert, il a un peu peur de Moggi. Vous savez qu’il avait une réputation un peu sulfureuse en Italie donc il avait un peu peur. Le transfert ne se réalise pas et au mois de septembre 2000, Florentino Pérez me dit qu’il faut que je m’occupe de Zidane car il n’a pas plus confiance en Migliaccio. Je lui ai dit non, qu’il y arrivera l’année prochaine. C’est un regret parce que si au mois de septembre 2000 je vais à Turin, je deviens l’agent de Zidane, c’est sûr », a précisé Marc Roger à propos de Zinedine Zidane.