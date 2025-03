DAZN : La LFP lui déclare la guerre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune s'est livré aux Echos. Un entretien par le biais duquel il s'est attardé sur la stratégie marketing initiale de DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, au niveau de sa politique tarifaire tout en affirmant qu'un combat contre le piratage était déjà mis en place.

Le mois dernier, un clash a éclaté dans les hautes sphères du football français. Diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN refusait de verser un paiement initialement convenu qui allait rapporter 35M€. De là se sont organisées diverses réunions entre les présidents de clubs de l'élite du football français et Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel afin de trouver une solution économique.

«Nous avons été surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier»

Au cours d'un entretien accordé aux Echos, Vincent Labrune est revenu sur la genèse du problème selon lui : le manque d'abonnements à DAZN à cause d'un prix trop important à ses yeux (ndlr 40 euros par mois au début de l'offre l'été dernier). « Historiquement, quand il y a un nouvel entrant sur un marché - et c'est ce que DAZN a fait ailleurs en Europe - il commence par des prix bas puis les augmente au fur et à mesure. Nous avons été surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier, mais ce n'est pas la Ligue qui fixe les prix des abonnements ».

«Nos droits domestiques ne pourront pas remonter si on tolère que quasiment la moitié des téléspectateurs piratent nos contenus»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, le président de la LFP a affirmé que le combat contre le piratage ne faisait que commencer. « Une hausse du piratage à cause du prix de l'abonnement ? Cela a peut-être contribué à accélérer le phénomène. Mais désormais, on a tous le même objectif, celui que DAZN performe, et j'ai le sentiment que tout le monde se mobilise. De toute façon, quelle que soit l'option retenue, qu'on continue avec DAZN, qu'on crée notre chaîne ou qu'un autre acteur arrive, nos droits domestiques ne pourront pas remonter si on tolère que quasiment la moitié des téléspectateurs piratent nos contenus ». Certains clubs comme le PSG et l'OM ont déjà dernièrement communiqué auprès de leur fan bases respectives pour que chacun arrête d'utiliser le piratage afin de regarder la Ligue 1.