DAZN : Riolo annonce un coup de tonnerre !

Amadou Diawara

Diffuseur principal de la Ligue 1 cette saison, DAZN est engagé avec la Ligue de Football Professionnel jusqu'en 2029. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, l'accord entre les deux parties pourrait être annulé dès cet été. En effet, certains présidents seraient prêts à demander le divorce à DAZN si une solution était trouvée.

Pour cette saison 2024-2025, DAZN a acquis les droits TV de la Ligue 1. Engagée jusqu'en 2029 avec la LFP, la chaine de streaming est à la peine. En effet, DAZN compte un peu plus de 500 000 abonnés actuellement. Un chiffre préoccupant.

DAZN-LFP : Une résiliation à l'amiable ?

Comme précisé par RMC Sport, les termes de l'accord entre DAZN et la LFP pourraient être remis en cause en décembre 2025, et ce, si la chaine de streaming n'atteint pas la barre des 1,5 million d'abonnés. D'ailleurs, les deux parties pourraient même mettre fin à leur association dès cet été.

«S'ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a lâché une bombe sur DAZN. « Dans les réunions entre présidents, certains se disent que s'ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que des présidents en ont déjà parlé entre eux. Je parle là d'un accord entre deux parties qui ne sont pas contentes et qui décideraient d'un divorce anticipé », a révélé le journaliste de RMC Sport.