Hamilton - Ferrari : Un «désastre» est annoncé !

Lewis Hamilton a bien rebondi après sa déception en Australie. Ce vendredi matin, en Chine, le septuple champion du monde a remporté les qualifications pour la course-sprint qui se déroulera samedi matin. Au volant de sa Ferrari, le pilote âgé de 40 ans s'est montré intraitable dans des conditions météorologiques optimales.

Lewis Hamilton ne gardera pas un souvenir mémorable de sa première course sous la tunique de la Scuderia Ferrari. En Australie, le pilote britannique a terminé à une triste dixième place, miné par la stratégie de l’écurie italienne. Mais les ennuis sont peut-être déjà derrière lui. Ce vendredi, le septuple champion du monde de Formule 1 s’est bien repris en remportant les qualifications pour la course sprint qui se déroulera samedi matin à Shanghai. Hamilton a devancé Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren).

Hamilton définitivement lancé ?

Évidemment, ce résultat pourrait s’avérer être sans importance en cas de défaillance lors de la grande course de dimanche. Mais pour l’instant, cette pole position suffit à son bonheur. « Je ne m'attendais pas à ce résultat, je suis si heureux, si fier (…) Être ici à Shanghai, un circuit que j'adore, m'a aidé. La voiture s'est réveillée dès le premier tour, l'équipe a fait du super boulot » a confié Hamilton, déjà en harmonie avec sa monoplace.

« Honnêtement, je suis sous le choc »

Le pilote de 40 ans avait à cœur de repartir sur une bonne note après son calvaire vécu en Australie. « La course (à Melbourne) a été un désastre mais on savait qu'il y avait de la performance dans la voiture.. Honnêtement, je suis sous le choc. Ce n'est évidemment pas la pole pour le Grand Prix mais c'est un beau pas en avant. Être là, devant le panneau numéro 1 avec une voiture rouge, c'est incroyable » a confié Hamilton dans des propos rapportés par L’Equipe. Premier Français, Isack Hadjar a pris la quinzième place.