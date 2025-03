Zidane - PSG : Le rendez-vous secret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement envoyé sur le banc du PSG depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Zinedine Zidane aurait également pu y évoluer en tant que joueur dans les années 90. Marc Roger, ancien agent très influent dans les années 90, révèle un rendez-vous pour faire signer Zidane ainsi que Dugarry à l'été 1996 au PSG. Mais cela n'a pas abouti...

Et si Zinedine Zidane avait vécu une carrière de joueur complètement différente en portant les couleurs du PSG juste avant la fameuse Coupe du Monde 1998 remportée avec l'équipe de France ? Le scénario parait surréaliste, et pourtant, il a bien failli être réel. En 1996, alors que Zidane et Christophe Dugarry s'apprêtent à quitter les Girondins de Bordeaux, le célèbre agent Marc Roger sert d'intermédiaire pour tenter de les placer au PSG, dirigé à cette époque par Luis Fernandez.

Zidane et Dugarry proches du PSG

Interrogé au micro de RMC Sport, Marc Roger livre les coulisses des négociations pour placer Zinedine Zidane au PSG : « Luis (Fernandez) est l’entraîneur du PSG, et donc je parle à Luis, je parle de Zidane et Dugarry. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Je lui parle des deux joueurs, Luis me dit qu’il est intéressé. Il me dit : “j'aimerais les rencontrer” », indique l'ex-agent.

« Rai a finalement prolongé et Zidane n’a pas signé »,

Et finalement, malgré l'organisation d'un rendez-vous pour approfondir les négociations avec le PSG, Zidane et Dugarry n'ont jamais signé dans la capitale puisque cet entretien, supposé resté secret, est finalement arrivé jusqu'aux oreilles de Michel Denisot qui était le président du PSG : « On a fait un rendez-vous chez Luis et malheureusement ça a été ébruité. Je crois qu’à l’époque ça a un peu fâché Michel Denisot. Rai a finalement prolongé et Zidane n’a pas signé au PSG et Michel Denisot a préféré prendre (Patrice) Loko plutôt que Christophe Dugarry », poursuit Marc Roger.