PSG - Al-Khelaïfi : Le craquage qui fait halluciner le Qatar !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Complément d’enquête a dévoilé un extrait d’une réunion pour les droits TV de la Ligue 1 avant que la saison ne débute. Au cours de celle-ci, Nasser Al-Khelaïfi s’est violemment clashé avec John Textor et Joseph Oughourlian. Ce craquage du président du PSG a d’ailleurs surpris au Qatar.

En février dernier, Complément d’enquête a dévoilé un échange houleux lors de la réunion pour les droits TV de la Ligue 1 peu avant le début de la saison. On peut notamment entendre Nasser Al-Khelaïfi se prendre le bec avec Joseph Oughourlian et John Textor. Le président du PSG a notamment insulté son homologue de l’OL de « cow-boy » et a lancé à celui du RC Lens qu’il ne « connaissait rien au monde des médias ». La diffusion de ce passage n’a d’ailleurs pas spécialement plu à l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi.

«C’est une blague»

« Tout le monde ce jour-là avait des opinions fortes, même agressives parfois, c’est normal vu les enjeux, et c’est seulement sa partie qui est extraite. C’est une blague. En Espagne ou en Angleterre, les gens se hurlent aussi dessus. BeIN n’a jamais voulu les droits de diffusion, ils y sont allés parce que la plupart des clubs lui ont demandé. Ça montre comment une personne d’influence, en particulier en France, peut être traitée » a ainsi confié un proche du président du PSG, interrogé par Le Parisien.

«Il peut complètement vriller. Et même plus fort que ça»

Au Qatar, on a d’ailleurs été surpris par le craquage de Nasser Al-Khelaïfi. Mais on affirme que cela aurait pu être pire. « J’ai surtout été étonné qu’il se lâche dans ce genre de contexte. Parce que quand ça monte, il peut complètement vriller. Et même plus fort que ça » indique une source proche de Doha au média francilien. Michel Seydoux, lui aussi, a été surpris par la colère du président du PSG. « Franchement, ça m’a étonné de lui qu’il puisse monter dans les tours comme ça. Je pense qu’il a été vexé de ne pas être bien considéré pour ce qu’il a pu apporter au football français. Il y a peut-être eu un manque de respect envers lui » a expliqué l’ex-président du LOSC.