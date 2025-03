Dembélé, Rabiot…. Quel salaire en Ligue 1 vous choque le plus ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chaque saison, L’Equipe publie tous les salaires des joueurs de Ligue 1. Un dossier très attendu qui est sorti ce mercredi pour cet exercice 2024-2025. Sans grande surprise, ce sont les joueurs du PSG qui sont les mieux payés du championnat de France. Il n’empêche que certains montants ont fait davantage parler que d’autres…

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a vu partir un très gros salaire. Il n’empêche qu’il en reste encore énormément au sein du club de la capitale. En effet, L’Equipe a publié le classement des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 et le premier non-Parisien de celui-ci se trouve à la 12ème place avec Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot, payés 500 000€ bruts par mois à l’OM. Devant, on ne retrouve donc que des joueurs du PSG, à commencer par celui qui est en tête : Ousmane Dembélé, payé 1,5M€ brut par mois par le club de la capitale.

Le jackpot pour les Parisiens !

Ce salaire d’Ousmane Dembélé a bien évidemment de quoi faire tourner des têtes. Mais d’autres sommes font davantage parler. C’est notamment le cas du 3ème du classement : Lucas Hernandez. Alors que l’international français n’est aujourd’hui plus qu’un joueur de rotation au PSG, il n’en reste pas moins grassement payé avec un salaire mensuel brut de 1,1M€. Mais ce n’est pas tout puisqu’à 19 ans, Warren Zaïre-Emery est le 5ème joueur le mieux payé de la Ligue 1 avec 950 000€ bruts par mois. Une somme affolante dénoncée par beaucoup. « Le PSG a fait une connerie avec Warren Zaïre-Emery. Le prolonger à ce tarif-là, il ne le mérite pas. Ça s’est sûr. Là c’est trop. Là, tu l’as fermé pour toute la vie. Là, tu sais très bien qu’un club qui va mettre autant d’argent sur lui prochainement pour l’acheter, ça n’arrivera pas », a reconnu Jérôme Rothen. A noter également les 640 000€ par mois de Presnel Kimpembe alors qu’il ne joue plus au PSG depuis de longs mois maintenant…

De beaux salaires ailleurs qu’au PSG !

Si on regarde les autres joueurs du PSG, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot sont payés 500 000€ bruts par mois à l’OM, tout comme Alexandre Lacazette à l’OL. Toujours à Marseille, Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia et Ismaël Bennacer sont à 450 000€. A Rennes, on n’a également pas hésité à bien rémunérer les recrues du dernier mercato hivernal avec notamment 400 000€ par mois pour Seko Fofana et Brice Samba.

Alors, quel salaire de Ligue 1 vous choque le plus ?