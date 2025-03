Bertrand Latour : L’improbable sortie sur son salaire à Canal+

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion de la dernière trêve internationale, l'Equipe de France a pu montrer de nouvelles choses puisque Michael Olise a réussi à trouver le chemin des filets pour la première fois avec le maillot des Bleus au bout de la 6ème sélection. Le joueur de 23 ans est apprécié par Didier Deschamps mais les choses pourraient changer d'ici la demi-finale de la Ligue des nations.

En validant sa qualification pour la Ligue des nations dimanche dernier, l'Equipe de France peut se satisfaire d'avoir trouvé en Michael Olise une belle option. Le milieu offensif devra peut-être patienter un peu avant de pouvoir vivre la même expérience puisque l'Espagne sera un adversaire différent qu'il faudra réussir à dominer.

Deschamps fait confiance à Olise

Michael Olise est apparu lors de tous les matches des trois derniers rassemblements. Le joueur du Bayern Munich apparaît comme une bonne solution pour Didier Deschamps. « Creuser la piste Olise en créateur ? Oui ça me paraît tout à fait envisageable. D’ailleurs, depuis qu’il est arrivé en sélection, Didier Deschamps et son staff le considèrent en très haute estime et ils comptent vraiment sur lui. C’est d’ailleurs pour ça que la confiance lui est renouvelée » analyse Bertrand Latour dans le Canal Football Club.

« Je ne mettrai pas mon salaire en jeu »

Souvent habitué à faire confiance aux valeurs sûres et à ne pas changer beaucoup ses plans, Didier Deschamps pourrait se montrer moins offensif contre l'Espagne. « Pour le reste, je vous invite à regarder la nature du prochain adversaire de l’équipe de France, qui est l’Espagne, imaginer qu’il y aura quatre joueurs à vocation offensive, je mettrai pas mon salaire, qui est plus faible que le vôtre quand même, en jeu » poursuit Latour.