Zidane avec l’équipe de France, l’annonce inattendue

Axel Cornic

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane pourrait bientôt faire son retour sur les bancs de touche. La presse italienne a relancé les spéculations autour d’une possible arrivée à la Juventus, qui vient de remercier son coach Thiago Motta et rêverait de voir son ancien joueur revenir à Turin.

Tout le monde n’attend que ça. Véritable ovni sur la scène des entraineurs, Zinedine Zidane a tout gagné avec le Real Madrid avant de disparaitre il y a quatre ans. Depuis, plus rien et certains se demandent quand l’ancien numéro 10 va reprendre le fil de sa carrière de coach.

La Juventus sur Zidane

Une occasion pourrait se présenter, du côté de l’Italie. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que la Juventus rêverait d’un retour de Zidane, qui a porté les couleurs du club en tant que joueur de 1996 à 2001. Thiago Motta, entraineur depuis l’été dernier, a récemment été remercié et remplacé par un Igor Tudor qui ne devrait toutefois pas passer l’été.

Qui pense à l’équipe de France

Mais Zinedine Zidane aurait un objectif clair, qui pourrait le pousser à ne pas accepter le projet bianconero. Toujours selon La Gazzetta, il y aurait toujours l’équipe de France dans un coin de sa tête et le poste va se libérer dans un peu plus d’un an, puisque Didier Deschamps va partir après la Coupe du monde. Récemment interrogé sur sa succession, l’actuel sélectionneur a d’ailleurs fait une sortie forte sur Zizou, déclarant notamment : « C'est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu ».