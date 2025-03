Zinedine Zidane à l'OM, son rêve est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que le feuilleton de la vente de l'OM est au coeur des discussions. Alors qu'on parle actuellement d'une reprise par l'Arabie Saoudite, auparavant, c'est Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui ambitionnaient de reprendre le club phocéen. Et pour l'OM, l'ancien président du RCT voyait les choses en grand.

Avant qu'on parle d'un potentiel rachat de l'OM par les Saoudiens, c'est un autre projet qui avait été monté pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt. A l'époque, cela avait fait beaucoup parler puisque Mourad Boudjellal, connu dans le monde du rugby comme le président du RCT, était impliqué aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien.

« Faire venir une star »

Au final, le projet porté par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal n'aura pas abouti. L'OM n'a pas été racheté et pourtant, l'ancien patron du RCT avait de grandes idées en cas de reprise du club phocéen. En effet, dans un récent entretien pour FeedBack, Boudjellal a fait savoir : « Le foot, ce n’est pas mon univers du tout. J’ai voulu essayer (...) Qu’est-ce que j’aurais fait à l’OM ? Je voulais exploiter à fond le produit OM. Lui donner une identité méditerranéenne très forte et ne pas la renier. Et puis faire venir une star ».

« L'obligation d'essayer »

Quelle star aurait-on donc pu voir à l'OM avec Mourad Boudjellal ? Au moment de son projet avec Mohamed Ayachi Ajroudi, il en avait dit plus à ce propos. Et l'ancien patron du RCT avait alors expliqué qu'il était prêt à tout pour attirer Zinedine Zidane à Marseille. « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer », avait balancé Boudjellal à propos de Zizou.