Crise à l'OM : De Zerbi se fait dézinguer en direct !

Axel Cornic

Face au Stade de Reims (3-1), l’Olympique de Marseille a enregistré la troisième défaite consécutive en Ligue 1, perdant par la même occasion la deuxième place au profit de l’AS Monaco. Et forcément, au lendemain de cet échec, l’entraineur phocéen Roberto De Zerbi se retrouve sous le feu des critiques.

Tout semblait bien se passer pour l’OM... jusqu’à il y a quelques semaines. Tout a commencé contre le RC Lens, avant d’affronter un Classico infernal face au PSG. Mais alors que tout le monde pensait que l’équipe allait pouvoir se relancer face à un Stade de Reims qui ne gagnait plus depuis une quinzaine de matchs, tout est allé de travers.

« Si tu n’as pas gagné un match depuis un mois, tu joues contre l’OM et tu te relances »

Evidemment, les critiques pleuvent au lendemain de ce faux pas de l’OM et Roberto De Zerbi se retrouve en première ligne. « On peut l’excuser mais dire qu’il n’est pas responsable c’est autre chose. Aujourd’hui, si tu n’as pas gagné un match depuis un mois, tu joues contre l’OM et tu te relances » a expliqué Jean-Michel Larqué, au micro de RMC Sport.

« Il ne se passe rien dans cette équipe »

« Je parle de Reims mais je pourrais parler d’Auxerre (défaite 3-0) et de Lens (0-1). Hier (samedi) j’ai vu une équipe sans âme, sans enthousiasme. Il n’y a rien ! » a poursuivi l’ancienne légende de l’ASSE, dans l’émission Stephen Brunch. « En première période, ils ont dû passer 30 minutes dans les 30 derniers mètres de Reims et ils n’ont eu qu’une seule occasion. Il ne se passe rien dans cette équipe ».