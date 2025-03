Antoine Dupont poussé au départ, le transfert impensable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur phare du Stade Toulousain, Romain Ntamack a récemment ouvert la porte à un éventuel départ vers l'étranger, suscitant le débat chez les spécialistes du rugby. Denis Charvet, consultant à RMC, encourage également Antoine Dupont à explorer de nouveaux horizons, notamment les États-Unis, afin de contribuer là-bas au développement du rugby en vue de la Coupe du Monde 2031.

Alors que le Stade Toulousain domine la concurrence, Romain Ntamack ne s’interdit pas d’aller voir ailleurs. « A l'étranger, ça me plairait bien », a déclaré l’international français dans L'Equipe samedi, évoquant notamment plusieurs destinations : « Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) ». De quoi créer le débat.

« Il faut découvrir des choses ailleurs »

Si certains observateurs estiment que Romain Ntamack ou Antoine Dupont n’ont aucun intérêt à partir, Denis Charvet affiche un point de vue différent. « Tu restes par amour du club, mais après c’est tellement bien de partir. Il faut découvrir des choses ailleurs ! Si tu n’as rien gagné, tu restes au Stade Toulousain, mais lui a tout gagné, confiait samedi le chroniqueur de RMC dans les Grandes Gueules du Sport. Je comprends tout à fait Romain Ntamack, qui veut découvrir des nouveaux territoires, d’autres personnes et d’autres mentalités. Dans son cas, partir au Japon ou en Australie, c’est autre chose ». Et à ses yeux, Antoine Dupont devrait suivre le même chemin.

Denis Charvet imagine Antoine Dupont aux États-Unis

« Être le symbole du futur aux États-Unis, par rapport à la Coupe du monde 2031, je trouve que ça a un sens incroyable, explique l’ancien joueur. D’être le pionnier, d’aller les aider à grandir, je trouve ça formidable. J’aimerais que plein de joueurs français y aillent. On peut penser à Antoine Dupont, dans sept ans, en fin de carrière, aller aider cette nation à grandir ». Un point de chute qu’affectionne déjà la star du rugby tricolore, partant à plusieurs reprises aux États-Unis ces derniers mois durant ses congés.