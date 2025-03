Ntamack lâche Dupont, c'est validé !

Axel Cornic

Formé au Stade Toulousain comme son père, son oncle ainsi que son frère, Romain Ntamack a ouvert la porte à un départ dans un récent entretien accordé à L’Equipe. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir, avec Denis Charvet qui pense toutefois que l’ouvreur international devrait se jeter à l’eau.

Qui peut faire tomber ce Stade Toulousain ? Guidé par Ugo Mola, l’équipe haut-garonnaise peut compter sur les meilleurs joueurs de la planète comme Antoine Dupont et Romain Ntamack. Ils ont d’ailleurs remporté un doublé la saison dernière et leur hégémonie pourrait bien se confirmer dans les prochaines années.

Ntamack prêt à quitter Toulouse

Mais Ntamack sera-t-il toujours là ? Car dans une toute récente interview accordée à L’Equipe, le numéro 10 du Stade Toulousain et du XV de France a laissé entendre qu’il se verrait bien ailleurs. « A l'étranger, ça me plairait bien » a-t-il déclaré. « Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) ».

« Si tu n’as rien gagné, tu restes au Stade Toulousain, mais lui a tout gagné »

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres et si certains pensent que Romain Ntamack n’a aucun intérêt à quitter le Stade Toulousain, d’autres pensent qu’un départ pourrait être une bonne idée. « Tu restes par amour du club, mais après c’est tellement bien de partir. Il faut découvrir des choses ailleurs ! Si tu n’as rien gagné, tu restes au Stade Toulousain, mais lui a tout gagné » a expliqué sur RMC Sport Denis Charvet, qui avait quitté Toulouse pour le Racing en 1990. « Je comprends tout à fait Romain Ntamack, qui veut découvrir des nouveaux territoires, d’autres personnes et d’autres mentalités. Dans son cas, partir au Japon ou en Australie, c’est autre chose ».