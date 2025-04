Il quitte sa «maison» pour signer à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation semble brûlante à l'OM, cela n'empêche pas la direction marseillaise de préparer son mercato estival. En effet, Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont toujours actif en coulisses afin de renforcer l'effectif de l'OM. Et Facundo Medina serait notamment dans leur viseur. Le défenseur argentin dispose d'un bon de sortie au RC Lens.

C'est le feu en ce moment à l'OM. Les quatre défaites en cinq matches ont profondément agacé Roberto De Zerbi qui craint de voir la qualification en Ligue des champions s'éloigner. Malgré tout, cela n'empêche pas la direction olympienne de commencer à scruter le mercato en vue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Medhi Benatia et Pablo Longoria scrutent notamment la Ligue 1 pour dénicher de nouveaux renforts.

Medina sur le départ, l'OM intéressé ?

Dans cette optique, L'EQUIPE révèle que l'OM s'intéresserait notamment à Facundo Medina. Il faut dire que compte tenu du fait que le RC Lens ne sera probablement pas européen la saison prochaine, le défenseur argentin disposera d'un bon de sortie cet été après avoir décidé de rester cet hiver afin de ne pas affaiblir encore plus une défense déjà décimée par les départs d'Abdukodir Khusanov (Manchester City) et Kevin Danso (Tottenham). Medina ne sera donc pas retenu contre sa volonté lors du prochain mercato estival, mais il souhaite quitter sa « deuxième maison » par la grande porte.

Déjà une grosse concurrence

Une aubaine pour l'OM qui espère pouvoir saisir sa chance avec Facundo Medina. Mais le défenseur argentin possède une belle cote sur le marché et L'EQUIPE précise donc que plusieurs clubs sont dans le coup à savoir Crystal Palace, le Bayer Leverkusen et l'AS Rome. Une sérieuse concurrence pour le club phocéen, mais une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des champions pourrait clairement faire pencher la balance en faveur de l'OM. Pour cela, il faudra rapidement inverser la tendance.