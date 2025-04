Départ de De Zerbi - OM : La bombe de Riolo !

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, qui pourrait voir la qualification en Ligue des Champions s’éloigner et Roberto De Zerbi quitter son poste à la fin de la saison. Car l’entraîneur italien est annoncé proche d’un retour en Serie A, avec l’AC Milan qui aurait déjà contacté son agent pour lui proposer la place d’un Sérgio Conceição d’ores et déjà condamné.

Alors que tout allait bien il y a quelques semaines, la crise a éclaté à Marseille. La deuxième place perdue, l’OM se retrouve en grand danger à la troisième place et pourrait bien perdre la Ligue des Champions, objectif vital fixé en début de saison. Mais désormais, le doute entoure également l’avenir de Roberto De Zerbi, pourtant venu pour un projet de trois ans.

De Zerbi à Milan ?

Depuis quelques temps, le scénario d’un départ de l’ancien de Brighton et de Sassuolo est annoncé du côté de l’Italie, où un gros projet pourrait lui être offert. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’agent de Roberto De Zerbi aurait même rencontré Fabio Paratici, grand favori pour devenir le nouveau directeur sportif de l’AC Milan. Si cela se confirme, ce serait une véritable catastrophe pour l’OM, qui verrait tout son projet tomber à l’eau dès la première saison.

« J’ai vérifié, il y a zéro contact »

Sur RMC Sport, Daniel Riolo assure toutefois que pour le moment, il n’y aurait rien du tout entre De Zerbi et l’AC Milan ! « J’ai vérifié auprès de Milan, il y a zéro contact. (…) Je le redis, aujourd’hui, De Zerbi répète tous les jours qu’il ne bougera pas de l’OM » a-t-il révélé ce jeudi soir, dans l’After Foot. « De Zerbi aujourd’hui, il n’est même pas question une seconde qu’il pense à autre chose que l’OM et veuille quitter l’OM ».