Antoine Dupont : L’ex d’Iris Mittenaere déballe tout !

Pierrick Levallet

Avant de s’éprendre d’Antoine Dupont, Iris Mittenaere était en couple avec une autre personnalité connue. La Miss France 2016 a en effet vécu une relation de quelques mois avec Anthony Colette, son partenaire de l’émission Danse avec les Stars. Le danseur s’est d’ailleurs livré sur sa romance avec la reine de beauté.

Gravement blessé au genou contre l’Irlande pendant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition. Le leader du XV de France peut néanmoins se consoler dans les bras de celle qui serait sa nouvelle compagne : Iris Mittenaere. Le demi de mêlée du Stade toulousain et la Miss France 2016 ont été aperçus ensemble après le sacre du XV de France. Mais avant de se mettre en couple avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere a vécu une relation de quelques mois avec Anthony Colette. L'ex-danseur de l’émission de TF1 Danse avec les Stars s’est d’ailleurs livré sur sa romance avec celle qui a également été élue Miss Univers 2016.

«Pendant les entraînements, tu le sens»

« Compliqué de danser avec une fille quand on est célibataire ? C’est une bonne question. Moi je suis assez à l’aise là-dessus, car j’ai dansé avec tellement de filles différentes. Au bout d’un moment, ça devient un taff. Ma relation avec Iris ? Ça a duré le temps de l’émission et quelques mois après. T’es dans une bulle en plus. Tout ce dont je me souviens c’est que ça s’est fait assez naturellement, pendant les entraînements, tu le sens » a lancé Anthony Colette, interrogé avec insistance par le chroniqueur de Touche pas à mon poste Jordan de Luxe.

Iris Mittenaere, grosse frayeur en Thaïlande !

Iris Mittenaere a d’ailleurs eu une grosse frayeur ces dernières heures. La reine de beauté s’est éloignée d’Antoine Dupont le temps d’une escapade en Thaïlande avec sa sœur. Mais ces dernières sont arrivées au moment où la région subissait un tremblement de terre dévastateur. « Ça n'avait pas trop mal commencé. J'ai pris l'avion, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma sœur pour ce job de folie. On a atterri en Thaïlande pour un shooting et tout un programme avec une marque dont je suis l'ambassadrice. e dois vous expliquer le comment du pourquoi ces dernières 48h ont été un peu inattendues... Vous l'aviez sans doute vu venir... Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement » a alors confié Iris Mittenaere sur son compte Instagram.