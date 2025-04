Antoine Dupont : Son successeur le fait halluciner en direct !

Pierrick Levallet

Si Antoine Dupont a été gravement blessé au genou contre l’Irlande, le XV de France a malgré tout remporté le Tournoi des 6 Nations. Louis Bielle-Biarrey a également été élu meilleur joueur de la compétition. Et pour Vincent Moscato, c’est amplement mérité pour l’ailier de l’UBB, qui l’a fait halluciner avec les Bleus de Fabien Galthié.

Gravement blessé contre l’Irlande, Antoine Dupont a malgré tout assisté au sacre du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations. Et un élément de Fabien Galthié est sorti du lot : Louis Bielle-Biarrey. Impliqué directement sur 12 des 30 essais des Bleus pendant la compétition, l’ailier de l’UBB a pulvérisé les records d’Antoine Dupont, Jonny Wilkinson, Will Greenwood et George Ford (9). Par ailleurs, Louis Bielle-Biarrey a été nommé meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations et a ainsi succédé au demi de mêlée du Stade Toulousain, dernier et unique joueur français à avoir obtenu cette distinction avant lui.

Bielle-Biarrey élu meilleur joueur du 6 Nations !

LBB n’a donc pas caché sa joie après cet exploit. « Je suis très heureux de gagner ce trophée et que les fans aient voté aussi largement pour moi. Mes parents m'ont inscrit au rugby quand j'avais cinq ans et je vis un rêve d'enfant de pouvoir vivre ma passion aujourd'hui » a-t-il notamment confié. Vincent Moscato, lui, a fait savoir au micro de RMC qu’il avait été stupéfait par le Tournoi de Louis Bielle-Biarrey.

«Sur ce tournoi, il a été exceptionnel»

« Il marque des essais incroyables. Il défend, il est vraiment complet. Il a pris en maturité, il a fait un meilleur tournoi que Penaud puisqu’il a été récompensé. Sur ce tournoi, il a été exceptionnel. Quand tu défends à ce poste-là, c’est le plus dur. C’est très compliqué sur les ailes, il y a peu de mecs qui savent défendre là » a lancé l’ex-international français dans le Super Moscato Show. Louis Bielle-Biarrey a visiblement convaincu son monde avec le XV de France.