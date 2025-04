Du jamais vu pour De Zerbi, l'erreur fatale de l'OM

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille a réussi à relancer l’engouement autour de l’équipe grâce à la signature de Roberto De Zerbi. Une grande surprise, puisque le technicien italien est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération et était surtout lié à des grands clubs européens, comme Manchester United.

Réputé pour son jeu spectaculaire, Roberto De Zerbi devait installer sa philosophie à Marseille. Pourtant, nous voilà plusieurs mois après son arrivée et l’OM ne semble toujours pas avoir un jeu bien défini. Pire, l’Italien semble naviguer à vue et pourrait une nouvelle fois tout changer, alors qu’une fin de saison infernale se profile.

« Roberto De Zerbi, n’a jamais connu ça »

La qualification en Ligue des Champions semble en effet être en danger, alors qu’il y a encore quelques semaines on semblait respirer la confiance du côté de l’OM. Surprenant pour certains, mais pas vraiment pour Daniel Riolo, qui a fait un constat assez logique concernant le coach marseillais. « Roberto De Zerbi, c’est un entraîneur qui était dans des clubs où quand il réussissait, on disait : ‘T’as vu ce qu’il a fait avec sa petite équipe’. Aujourd’hui, il est obligé de faire quelque chose. Ça, il n’a jamais connu, l'obligation d’atteindre un objectif » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Ce ne sont pas des tauliers »

« Il ne le connaît pas, il le découvre comme certains joueurs de son équipe d’ailleurs. Même si tu prends un mec comme Greenwood » a poursuivi Riolo, pointant également certains éléments formant cet OM. « Vu la carrière cabossée, c’est un mec qui n’a jamais eu cette attente. Et tu peux les prendre un par un comme ça, même ceux qui sont arrivés au mercato, ce ne sont pas des tauliers ». reste désormais à voir si Roberto De Zerbi et ses hommes sauront relever la tête, en commençant par la réception du TFC ce dimanche, au Vélodrome.