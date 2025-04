Danse avec les stars : La victoire d’Adil Rami déjà annoncée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, associé à Ana Riera, s’est imposé au fil des semaines comme l’un des favoris pour remporter la 14e saison de "Danse avec les stars". Avant la demi-finale vendredi soir, Julie Zenatti, récemment éliminée, ne tarit pas d'éloges pour le champion du monde 2018 au point d’en faire un vainqueur potentiel.

C’est incontestablement l’une des grandes sensations de la 14e saison de "Danse avec les stars". Associé à la danseuse Ana Riera, Adil Rami épate chaque semaine le jury du programme et disputera ce vendredi soir sur TF1 la demi-finale. Une qualification brillamment décrochée sur un paso doble lors du dernier prime, lui permettant d’obtenir la note totale de 39/40 et d’apparaître comme un favori pour la victoire finale.

Adil Rami nommé parmi les favoris de Julie Zenatti

C’est en tout cas l’avis de Julie Zenatti, dernière éliminée en date, visiblement séduite par les prestation de l’ancien joueur de l’OM. « Qui je vois comme gagnant ? Pas facile à dire. J’ai un trio de cœur : Lénie, Jungeli et Adil, a confié la chanteuse dans un entretien accordé au Parisien. En vrai, on a déjà tous gagné. »

« C’était la colo de vacances »

Malgré sa sortie aux portes de la demi-finale, la chanteuse n’affiche aucun regret et retient le positif de son aventure. « C’est un stade de la compétition où il y a des performances d’exception comme celles de Lénie ou Adil Rami vendredi soir. Je n’ai pas été à la hauteur de la soirée, c’est donc normal (que je sois éliminée), juge Julie Zenatti. J’ai rencontré des gens géniaux. C’était la colo de vacances. Il y avait une entente vraiment magique parce qu’on a tous accepté d’être complètement vulnérables et mis à nu dans cette émission. On était dans la même galère (rires). Ne plus les voir et ne plus pouvoir me marrer avec eux, c’est ce qui va me manquer le plus d’ailleurs. Hier soir, j’étais vraiment triste car je quittais mes copains. »