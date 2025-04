L'aventure prend fin, Adil Rami provoque son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami continue de briller sur le parquet de "Danse avec les stars", se qualifiant pour la demi-finale aux côtés d'Ana Riera grâce à un paso doble qui a ébloui le jury. Avec un score remarquable de 39/40, l’ancien footballeur surpasse la compétition, tandis que Julie Zenatti a quitté l'émission, reconnaissant la supériorité de ses concurrents.

Adil Rami s’est sereinement qualifié pour la demi-finale de l’émission "Danse avec les stars" aux côtés d’Ana Riera, le couple ayant encore impressionné le jury sur un paso doble réalisé avec une troupe lui permettant de surpasser la concurrence avec une note totale de 39/40. Si l’ancien joueur de l’OM accède donc au dernier carré, ce n’est pas le cas de Julie Zenatti, qui a été éliminée lors du dernier prime.

« Il y a des performances d’exception comme celles de Lénie ou Adil Rami »

Interrogé par Le Parisien, la chanteuse a jugé son élimination « relativement logique » après neuf semaines de compétition compte tenu de la concurrence, évoquant notamment le champion du monde 2018. « C’est un stade de la compétition où il y a des performances d’exception comme celles de Lénie ou Adil Rami vendredi soir. Je n’ai pas été à la hauteur de la soirée, c’est donc normal (que je sois éliminée) », a confié Julie Zenatti.

« J’ai fait des erreurs que je n’aurais pas dû faire »

« J’ai fait des erreurs de pieds. Mais c’est aussi une question d’énergie. J’ai 44 ans, pas 19, et donc pas la même énergie. Ma danse (le quickstep) était très rythmique. Même si j’avais un beau tableau, j’ai été moins bonne que les autres candidats », analyse Julie Zenatti, qui n’en veut pas aux jurés et notamment à Chris Marques, qui lui a attribué un 6 le soir de sa sortie : « Sans vouloir faire la bonne élève, j’ai compris sa note. Je me suis un peu emmêlée les pinceaux. J’ai fait des erreurs que je n’aurais pas dû faire. Encore une fois, il y avait du stress, de la douleur et surtout de la fatigue. J’ai bien ressenti mon âge, là (rires). »