XV de France : «Dégoûté», il règle ses comptes !

Sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou contre l’Irlande, le XV de France a néanmoins réussi à remporter le Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont également été privés de Pierre-Louis Barassi. Victime d’une commotion cérébrale face au XV du Trèfle le 8 mars dernier, le centre du Stade toulousain a été contraint de déclarer forfait pour le dernier match de la compétition. Le joueur de 26 ans, blessé par un plaquage dangereux de Calvin Nash, n’a d’ailleurs pas manqué de régler ses comptes avec ce dernier.

«Il n'y a rien qui pourra changer ce qui s'est passé»

« Je suis dégoûté. En fait, mon sentiment, c'est que pour un manque de maîtrise de la part d'un adversaire, je me retrouve pénalisé. Je ne peux pas postuler pour le dernier match. Je ne peux pas réellement profiter à 100 %. Même si on est très heureux de gagner un titre et d’être dans le groupe, on est toujours plus heureux d’être sur le terrain pour ce moment de fête, qui plus est, au Stade de France, avec toute la famille qui fait le déplacement. Il n'y a rien qui pourra changer ce qui s'est passé. Je ne rentrerai jamais dans le débat : 'C’est rouge ou pas rouge ?' Ce n'est pas du tout mon rôle » a lancé Pierre-Louis Barassi, interrogé par RMC Sport.

Le XV de France a bluffé son monde

S’il garde un goût amer de cet épisode, Pierre-Louis Barassi reste malgré tout positif après le sacre du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations. L’équipe de Fabien Galthié en a d’ailleurs impressionné plus d’un pendant la compétition. « C’est l’équipe la plus performante. Je pense que le relai est passé par les Irlandais, qui sont sur une fin de cycle avec les anciens qui ont tiré leur révérence. Aujourd’hui l’équipe d’Angleterre a un fort potentiel, mais le meilleur potentiel est du côté du XV de France en termes de contenu, de défense, d’animation offensive et de réservoir de joueurs. Je ne pense qu’on ait déjà eu une équipe de France avec autant de réservoir » a notamment lancé Jérôme Thion il y a quelques jours.