XV de France : Galthié réalise son «rêve» après le scandale !

Pierrick Levallet

Récemment revenu au sein du XV de France après l’affaire de Mendoza où il était accusé de viol aggravé, Oscar Jégou a contribué au sacre lors du Tournoi des 6 Nations. Rappelé par Fabien Galthié lorsque la justice a prononcé un non-lieu, le joueur de 21 ans a apporté sa pierre à l’édifice et avoue avoir réalisé un rêve d’enfant.

Il y a plusieurs mois maintenant, Oscar Jégou s’est retrouvé au coeur d’un véritable scandale. Avec Hugo Auradou, le joueur de 21 ans était accusé de viol aggravé à Mendoza en Argentine. La justice a finalement prononcé un non-lieu dans l’affaire. Fabien Galthié en a alors profité pour rappeler le troisième ligne aile du Stade rochelais avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Oscar Jégou a ainsi apporté sa pierre à l’édifice dans le sacre des Bleus. Et ce dernier avoue avoir réalisé un rêve grâce à Fabien Galthié.

«C'est le rêve de tous les gosses»

« Qu’est-ce que le titre du 6 Nations a changé en moi? C’est mon premier titre professionnel. Ça amène de la confiance. Ça amène plein de choses. Le fait d'être passé au centre aussi (contre l’Irlande), c'est une solution en plus. Pour dépanner, ça peut être une option [...] Mon titre de champion du monde U20 (en 2023), il était super important parce que je voulais gagner quelque chose en jeune, ça lance un palmarès. Mais, évidemment, gagner le 6 Nations, c'est le rêve de tous les gosses. C'est le rêve que j'avais. Le réaliser, c'est énorme. Ça donne envie d'en gagner encore plus, et surtout en club » a d’abord expliqué Oscar Jégou dans des propos rapportés par RMC Sport.

«J'essaie de tenter des trucs»

« Mon essai contre l’Irlande, le premier de ma carrière ? J'essaie d’oser, j'essaie de tenter des trucs quand le moment est venu. Il ne faut pas en faire trop, surtout quand on est jeune. On sait qu'il y a des cadres à respecter. Moi, j'aime beaucoup rester dans le cadre, sur le moment où c'est serré (au score, ndlr). Mais dès que ça se débloque, dès qu'on sent que le stade pousse, que les joueurs... C'est là qu'il faut tenter. C'est passé. Mais des fois, ça ne passe pas. Mais après, c'est pareil. Si tous les équipiers suivent à 100 % une décision, souvent, il y a un bon résultat derrière » a-t-il ensuite ajouté.