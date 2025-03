Kylian Mbappé, le nouveau malaise !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance en signant au Real Madrid l’été dernier. Mais d’un point de vue collectif, tout ne réussit pas aux Merengue pour la première saison de l’ancien du PSG dans la capitale espagnole. Le niveau de deux stars serait notamment pointé du doigt.

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a lancé un nouveau chapitre de sa carrière en signant au Real Madrid l’été dernier. Ses débuts ont été mitigés, avant qu’il ne retrouve son véritable niveau cet hiver et ne replonge dans ses travers quelques semaines plus tard. Ce samedi, contre Leganés, Kylian Mbappé a toutefois prouvé qu’il était important dans le onze de Carlo Ancelotti.

Mbappé égale Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Auteur d’un doublé, l’attaquant de 26 ans a porté son total à 33 réalisations cette saison. Kylian Mbappé a déjà égalé les statistiques de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison au Real Madrid. Mais si l’international français apporte satisfaction au board de la Casa Blanca, d’autres stars seraient dans l’oeil du cyclone.

Vinicius Jr et Bellingham pointés du doigt ?

Aussi bien dans le vestiaire qu’au sein de la direction, on serait conscient que les performances du Real Madrid laissent planer plus de doutes que de certitudes d’après les informations de Relevo. Hormis Kylian Mbappé et Rodrygo, qui se sont montrés à leur meilleur niveau, les joueurs ne brillent pas. Le Real Madrid estime notamment que Vinicius Jr et Jude Bellingham sont moins bons cette saison. Le Brésilien et l’Anglais seraient ainsi pointés du doigt. À voir maintenant s’ils parviendront à redresser la barre rapidement.