Adil Rami, le coup de pression de sa partenaire

Adil Rami a brillamment performé lors du dernier prime de "Danse avec les stars" avec un score de 36/40. Désormais, un nouveau défi l'attend : danser avec la troupe Magic Light. Sa partenaire dans l’émission Ana Riera, heureuse de cette prochaine chorégraphie, a d’ores et déjà prévenu le champion du monde 2018.

Le dernier prime de "Danse avec les stars" a souri à Adil Rami, dominant les autres candidats avec un 36/40, et notamment un 10/10 de Fauve Hautot grâce à sa valse avec Ana Riera sur le titre « End of the world », des Boyz II Men. Désormais, un nouveau défi attend l’ancien joueur de l’OM. « Chaque couple va danser avec une troupe. Une troupe entière de danseurs », a prévenu Camille Combal, qui anime l’émission de TF1.

« J’espère que tu vas être aussi bon sur ta prochaine danse

Adil Rami est désormais fixé sur l’identité de ses nouveaux partenaires de danse, et cela ne va pas lui enlever de la pression. « Savoure ta victoire, j'espère que tu vas être aussi bon sur ta prochaine danse », a d’ores et déjà prévenu sa partenaire Ana Riera dans un extrait dévoilé lundi par TF1+, l'informant qu’ils danseront avec les Magic Light. « Je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir cette troupe-là parce que ça va vraiment nous mettre en valeur », estime-t-elle.

« Je n'ai pas le choix, sinon je vais être le maillon faible »

Le champion du monde 2018 se sait alors attendu ce vendredi. « Tu ajoutes une pression... Quand je vois le niveau de ces artistes, je suis obligé d'assurer, je n'ai pas le choix, sinon je vais être le maillon faible », a confié Adil Rami.