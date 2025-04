PSG : «Il y a eu quelques problèmes» entre Neymar et Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football avec les arrivées successives de Neymar et Kylian Mbappé. Arrivés ensemble, le Brésilien et le Français sont rapidement devenus amis à Paris. Mais voilà qu'au fil du temps, des tensions ont éclaté entre les deux. Et les problèmes entre Neymar et Mbappé se confirment.

Sur la fin, plus rien n'allait entre Neymar et Kylian Mbappé. Alors que les deux joueurs du PSG semblaient d'abord être les meilleurs amis du monde, la relation s'est ensuite dégradée. Les tensions étaient palpables entre le Brésilien et le Français. Le PSG a d'ailleurs fini par se séparer de Neymar en 2023, avant que Mbappé s'en aille un an pus tard.

« Au début, c'était bien »

Ancien coordinateur sportif du PSG, Maxwell était aux premières loges pour assister à cette relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Pour Secrets de Stars, le Brésilien a alors révélé à ce propos : « C’était comment la cohabitation entre Neymar et Mbappé ? Au début, c’était bien. A mon époque, on avait les deux, le quotidien était facile ».

« Il y a eu quelques problèmes entre les deux »

« Ils étaient amis, proches. J’ai vécu de bonnes choses. C’était un plaisir de travailler avec des gens comme ça. Je n’ai pas vécu la fin où je pense qu’il y a eu quelques problèmes entre les deux, mais je n’ai vécu que des bonnes choses avec les deux », a-t-il poursuivi concernant Neymar et Mbappé.