Danse avec les stars : Nouveau défi révélé pour Adil Rami !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami continue de briller sur le parquet de "Danse avec les stars", ayant impressionné le jury vendredi avec une valse. Qualifié pour les quarts de finale, il s'attaque maintenant à un défi inédit : danser aux côtés d'une troupe entière. Le prochain prime promet d'être spectaculaire selon l’animateur Camille Combal.

L’aventure "Danse avec les stars" se poursuit pour Adil Rami, qui est parvenu à se qualifier pour le prochain prime avec la manière en obtenant notamment un 10/10 de la part de Fauve Hautot grâce à sa valse avec Ana Riera sur « End of the world », des Boyz II Men. Les autres membres du jury ont également été séduits, avec deux 9 et un 8, permettant à l’ancien joueur de l’OM d’obtenir au total 36/40.

« Chaque couple va danser avec une troupe »

On reverra donc Adil Rami sur le parquet de DALS, et il ne sera pas seul puisque Camille Combal a révélé le thème du prochain prime : « Chaque couple va danser avec une troupe. Une troupe entière de danseurs ». Un défi de taille pour les quarts de finale de l’émission.

« Un prime de dingue »

« Une troupe Bollywood, une troupe flamenco, une troupe de percussionnistes Stomp, la troupe du Moulin Rouge et les acrobates du cirque Gruss, a poursuivi Camille Combal sur TF1. On aura tout ça. (...) C'est tout ce qui va arriver la semaine prochaine, ça va être un prime de dingue ». Reste à voir si le thème réussira à Adil Rami.