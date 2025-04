«Plus jamais» : L’avertissement qui calme Adil Rami en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, Adil Rami a encore brillé sur le parquet de « Danse avec les stars » avec une prestation remarquée sur « End of the world » des Boyz II Men, obtenant un quasi sans-faute du jury. Cependant, sa « marche de footballeur » a été critiquée, avec un avertissement de Mel Charlot.

Où va s’arrêter Adil Rami ? Menacé la semaine dernière, l’ancien défenseur de l’OM a vécu une très belle soirée vendredi grâce à sa valse avec Ana Riera sur « End of the world », des Boyz II Men. Le binôme a décroché la note de 36/40 de la part du jury, avec notamment un 10/10 de Fauve Hautot, le deuxième « perfect » du champion du monde après le 10 décerné par Mel Charlot le mois dernier.

« Je ne veux plus cette marche de footballeur, plus jamais »

Cette fois-ci, la membre du jury n’a pas été totalement comblée par la performance d’Adil Rami, malgré un très bon 9/10, et n’a pas manqué de lui faire savoir. « Il y a une chose, quand tu marches vers elle, je ne veux plus cette marche de footballeur, plus jamais », a lancé Mel Charlot à l’ex-footballeur. « Elle a raison », a acquiescé Chris Marques, qui lui a mis un 8.

« On va travailler sur cette marche »

Si Adil Rami a tenté de se justifier, expliquant qu’il « court après son ex », Mel Charlot n’a rien voulu entendre : « Non ! C'est la seule chose et on va travailler sur cette marche ». Le natif de Bastia devrait être attendu au tournant la semaine prochaine.